Recept: špinačne palačinke z lososom

Za 4 osebe:



0,5 l mleka

2 jajci

moka

1 avokado

2 stroka česna

4 rezine dimljenega lososa

1 šopek špinače

sol, poper

olje



Iz mleka, moke in jajc zmešamo testo za palačinke. Mlade špinačne liste operemo, osušimo in sesekljamo. Stresemo v blender, dodamo malo vode, solimo in popramo in gladko zmeljemo. Dodamo masi za palačinke in še enkrat dobro premešamo.



Česen olupimo in stremo. Avokado olupimo, odstranimo koščico in zmečkamo z vilicami. Dodamo česen, rahlo solimo in premešamo. Iz mase spečemo palačinke in jih položimo na krožnike. Na sredino damo po žlico avokadovega namaza in rezino lososa. Potresemo s svežimi zelišči in poljubnimi semeni.

Ljubitelji palačink bodo navdušeni nad receptom za slano izvedbo te priljubljene jedi, ki jo običajno namažemo z marmelado. Da bodo še bolj okusne, že v maso zmešamo mlado špinačo ali drugo zmleto zelenjavo, ki je poprej ni treba kuhati ali dušiti.Tudi postrežemo jih na poseben način, namesto da bi jih premazali in zvili ali zložili, jih v krogu položimo na krožnik in okrasimo. Uporabimo poljubni namaz, avokadov, zelenjavni, iz stročnic pa tudi iz skute, jogurta ali tunine, seveda pa lahko pripravimo tudi vegetarijansko ali vegansko različico.