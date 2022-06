Recept: šparglji z jajci

Za 4 osebe:

0,5 kg špargljev

4 jajca

4 kosi kruha

sol, poper, oljčno olje

Šparglje očistimo in po potrebi odstranimo olesenele dele. Pokapljamo jih z oljčnim oljem in položimo na žar. Pečemo na zmernem ognju slabih deset minut. Z obeh strani popečemo rezine kruha in jih položimo na ogrete krožnike. Medtem ko se šparglji pečejo, v slani vodi poširamo jajca. Šparglje položimo na rezine kruha, čeznje naložimo jajca. Rahlo solimo, popramo in ponudimo še vroče.