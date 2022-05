Recept: špargljeva rulada z jagodami

Sestavine

Testo:

4 jajca

4 žlice sladkorja

1 vaniljev sladkor

4 žlice zmiksanih kuhanih zelenih špargljev

4 žlice moke

1 pecilni prašek

Nadev:

250 g maskarponeja

2 žlici sladkorja

1 vaniljev sladkor

1 žlica ruma

1–2 pesti jagod

(zrežemo na kocke, sladkamo po želji)

Jajca, sladkor in vaniljev sladkor penasto stepemo. Dodamo 4 žlice zmiksanih kuhanih zelenih špargljev, moko in pecilni prašek. Maso vlijemo na peki papir in pečemo na 180 stopinjah Celzija 20 ali 25 minut. Pečeno testo obrnemo na čisto kuhinjsko krpo, odstranimo peki papir in še vroče zavijemo. Ko se ohladi, namažemo z maskarponejevo kremo (zanjo zmešamo vse naštete sestavine za nadev), potresemo s koščki svežih jagod in zavijemo v rulado.