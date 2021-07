Recept: špageti s česnom in baziliko

Za 4 osebe:



300 g špagetov

5–6 strokov česna

2 dl smetane za kuhanje

100 g naribanega parmezana

sol, poper, šopek bazilike

oljčno olje



Česen olupimo in stremo, baziliko osmukamo, opremo in osušimo. Nekaj lističev pustimo za okras, preostale drobno sesekljamo ali stremo v možnarju. V kozici segrejemo olje in na njem med nenehnim mešanjem na majhnem ognju svetlo prepražimo česen. Dodamo smetano in baziliko, premešamo in zavremo. Solimo in popramo, potresemo z naribanim sirom, dobro premešamo in prevremo. Medtem v slani vodi skuhamo testenine, jih odcedimo in razdelimo na krožnike. Prelijemo s česnovo omako in okrasimo z lističi bazilike.

Česnova omaka je okusna in hitro pripravljena, zalijemo jo s smetano za kuhanje in poljubno začinimo. Lahko ji dodamo šopek zelišč, poleg bazilike še na primer origano in timijan.Omako lahko pripravimo tudi hladno, česen le stremo in zmešamo s kislo smetano ali jogurtom in začinimo. Zdaj smo že blizu najbolj slavni omaki iz bazilike, znamenitemu pestu, ki ga pripravimo iz bazilike, česna, oljčnega olja in naribanega parmezana ter pinjol. Ne glede na to, ali pripravimo toplo ali hladno omako, testenine je seveda treba skuhati.