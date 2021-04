Recept: špageti malo drugače

Za 4 osebe:



150 g radiča

1 čebula

3 stroki česna

100 g slanine

1,5 dcl kisle smetane

1 dcl suhega belega vina

50 g trdega sira

300 g testenin

olje, sol, poper



Čebulo in česen olupimo in sesekljamo. Radič očistimo, operemo in liste posušimo ter narežemo na koščke. Slanino narežemo na koščke, sir naribamo. V kozici segrejemo malo olja in na njem prepražimo slanino, da se hrustljavo zapeče. Odstranimo iz kozice in na istem olju svetlo prepražimo čebulo. Dodamo še česen in pražimo, dokler ne zadiši. Zalijemo z vinom in dušimo, dokler skoraj povsem ne povre. V kozico stresemo radič in pustimo na srednjem ognju, dokler ne oveni. Dolijemo smetano, solimo in popramo ter potresemo s sirom. Na majhnem ognju kuhamo, dokler se sir ne stopi. Špagete skuhamo v slani vodi, odcedimo in razdelimo na krožnike. Prelijemo z omako in postrežemo.

Ljubitelji radiča iz njega poleg solat pripravljajo še nekaj zanimivih jedi, na primer kremasto rižoto ali omako za testenine, s popečeno slanino ali brez nje. Kot predjed ponudimo pečenega v ponvi ali pečici, dodamo mu sveža zelišča in narezan paradižnik češnjevec. Odlično se ujame zlasti z oljčnim oljem, v solati pa z bučnim.Poleg tega da je okusen, ima tudi zdravilne učinke. Dobro deluje na prebavo, spodbuja delovanje jeter, znižuje krvni tlak in raven sladkorja v krvi, spodbuja izločanje strupov iz organizma, deluje tudi protivirusno in protimikrobno.