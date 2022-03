Recept: špageti iz bučk s feto

Za 4 osebe:

3 srednje velike bučke

1 skodelica pinjol

100 g sira feta

sol

oljčno olje

1 limona

šopek svežega peteršilja

Bučke očistimo, po potrebi olupimo in s posebnim spiralnim lupilcem narežemo v špagete. Posolimo, premešamo in pustimo stati 10 minut. V ponvi segrejemo malo olja in nanj stresemo bučke. Dušimo nekaj minut, toliko, da se bučke zmehčajo. Preložimo jih v skledo in v isti ponvi nekaj minut pražimo pinjole. Špagete iz bučk rahlo ožamemo in stresemo v skledo. Dodamo pinjole, solimo in popramo, pokapljamo z malo olja in limonovim sokom. Nežno premešamo in razdelimo na krožnike, potresemo z nadrobljenim sirom feta in sesekljanim svežim peteršiljem.