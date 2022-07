Recept: solatni krožnik

Za 1 osebo:

2 pesti mešane sezonske solate (berivke in podobne)

nekaj kolutkov korenja

1 kos starega kruha

1 paradižnik

1 trdo kuhano jajce

malo mlete paprike

sončnično olje

olje, jabolčni kis, 1 strok česna, sol, poper

V skledo ali na večji in malo globlji krožnik razporedimo oprano in osušeno sezonsko solato, čez položimo rezine paradižnika. Pokapamo s prelivom, ki ga pripravimo tako, da v skodelici pomešamo malo olja, kisa, strt česen ter sol in poper. Povrhu razporedimo krutone, torej kocke starega kruha, ki smo jih na suho popražili v skledi, proti koncu praženja pa smo dodali malo sončničnega olja. Čez naribamo trdo kuhano jajce ter za piko na i dodamo ščepec mlete paprike.