Recept: solata z lososom

Krepke solate nas bodo spremljale še v jesen. Namesto krhke zelene solate lahko uporabimo radič ali endivijo, dodamo meso ali ribe, ki jih lahko nadomestimo s stročnicami v zrnju, najbolje s čičeriko ali fižolom, pa tudi s sirom, ki ga lahko popečemo. Taka solata je izjemno okusna in nasitna. Meso ali ribe dodamo čisto na koncu, najbolje, da jih ne premešamo s solato. Prav tako naj ne bo prevroče, saj bi sicer solata v stiku z mesom ovenela in izgubila svežino.

Za 4 osebe:

600 g fileja lososa

1 glava zelene solate

1 skodelica češnjevih paradižnikov

1 skodelica krutonov

4 žlice naribanega parmezana

olje, sol, poper, limona

sveža bazilika

Lososa narežemo na kocke, solimo in popramo in stresemo v ponev, v kateri smo segreli olje. Pečemo približno pet minut, vmes obrnemo in nekajkrat nežno premešamo. Solato operemo in osušimo, natrgamo na kose in damo v skledo. Paradižnik operemo, prerežemo na pol in stresemo k solati. Solimo, pokapljamo z oljem in limoninim sokom ter premešamo. Nadevamo v solatne sklede, potresemo z ribjimi kockami, krutoni in parmezanom. Okrasimo s svežo baziliko.