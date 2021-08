Recept: solata iz črne redkve

Za 4 osebe:



4 črne redkve

2 čebuli

2 mladi čebuli

sol, poper

hladno stiskano sončnično olje

jabolčni kis



Redkve operemo, odrežemo zgornji zeleni del in konico korena ter jih olupimo. Naribamo v skledo, rahlo solimo in premešamo ter pustimo stati pol ure, najbolje v hladilniku. Medtem olupimo čebulo in jo narežemo na tanke lističe. V ponvi segrejemo malo olja, toliko, da je dno pokrito, in v njem prepražimo čebulo. Ko ovene, pražimo še toliko časa, da porumeni. Z lopatko jo poberemo iz ponve, da ne bo popila preveč olja, damo na krožnik in ohladimo. Zelene dele mlade čebule očistimo in narežemo na tanke kolobarje. Peteršilj operemo in nasekljamo. Naribano redkev popramo, pokapljamo z oljem in kisom in dobro premešamo. Razdelimo v skodelice, obložimo s praženo čebulo in potresemo s sesekljano svežo čebulo in peteršiljem.

Pikantne solate iz redkvic ali redkve prijajo v vseh letnih časih, pozimi malce pogrejejo, poleti osvežijo. Medtem ko moramo črno olupiti, mlade redkvice le dobro operemo in pohrustamo cele.K njim se odlično poda fižol v zrnju, če želimo, da bodo še bolj zažgale, jim dodamo poper, česen ali celo čili. Solata iz redkve je najboljša dobro ohlajena, če hočemo, da bo zelo sočna, pa naribano redkev posolimo, premešamo in pustimo stati, da bo izpustila tekočino.