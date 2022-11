Recept: solata caprese

Ideje za to jed nismo prinesli iz Italije, ampak z budimpeške tržnice Pancs, kjer ti ob vhodu na tržnico za nekaj evrov pripravijo najboljšo solato caprese, narejeno iz ekoloških paradižnikov, grškega oljčnega olja in rdeče bazilike. Zraven dodajo še rezino kruha z drožmi, narejenega iz lokalne in ekološke moke.

Čeprav se zdi, da ga ne bomo potrebovali, je ravno v njem čar vse jedi. Kajti šele ko s koščki kruha popivnamo vse sokove, ki so ostali na krožniku, se razvije tisti pravi okus. Okus poletja, ki se zdaj že počasi poslavlja.