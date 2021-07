Recept: sočne slane palačinke

Za 4 osebe:

3 dcl mleka

2 jajci

100 g moke

250 g šampinjonov

1 čebula

3 stroki česna

1 šopek mlade špinače

2 dcl smetane za kuhanje

sol, poper, origano, svež peteršilj

olje

Čebulo in česen olupimo in sesekljamo. Gobe očistimo in narežemo na lističe. Špinačo očistimo, operemo in osušimo ter sesekljamo. Na olju svetlo prepražimo čebulo, dodamo česen in gobe ter dušimo pet minut. Dodamo špinačo, solimo in popramo ter potresemo z origanom in svežim sesekljanim peteršiljem. Premešamo in dušimo še pet minut. Zalijemo s smetano, zavremo in na majhnem ognju kuhamo, dokler tekočina ne povre. Iz olja, moke, mleka, jajc in soli zmešamo testo, če je pregosto, dodamo še malo vode. Spečemo palačinke, jih obložimo s še vročim nadevom in zvijemo. Okrasimo s peteršiljem in postrežemo.

Palačinke s slanim nadevom pripravimo za večerjo ali malico, lahko pa tudi za kosilo. Lahko jih zgolj namažemo in zvijemo, če želimo še bolj nasiten obrok, pa nadevane naložimo v pekač, prelijemo z razžvrkljanimi jajci in smetano ter zapečemo v pečici.Jed lahko malo pred koncem potresemo z ribanim parmezanom. Nadev pripravimo iz zelenjave, mesa ali gob, h katerim se dobro podajo različni siri, na primer gorgonzola.