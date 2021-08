Recept: sočen piščančji file

Za 4 osebe:



4 piščančji zrezki

1 čebula

2 stroka česna

1 skodelica posušenega paradižnika v olju

1 skodelica kokosovega mleka

1 skodelica smetane za kuhanje

sveža bazilika, peteršilj

sol, poper, kurkuma, olje



Meso rahlo solimo in popramo ter z obeh strani popečemo na vročem olju. Zrezke damo na krožnik in jih pokrijemo s folijo. Čebulo in česen olupimo in sesekljamo ter svetlo prepražimo na olju, v katerem smo pekli meso. Dodamo koščke posušenega paradižnika, ki smo ga po potrebi narezali, zalijemo s kokosovim mlekom in dodamo kurkumo ter sesekljano baziliko in peteršilj. Premešamo in zavremo ter v ponev vrnemo meso. Po potrebi zalijemo še z malo vode ali jušne osnove. Na majhnem ognju kuhamo, dokler se ne zmehča, od 15 do 20 minut. Po potrebi še začinimo in zalijemo s smetano. Prevremo ter okrasimo s svežim peteršiljem in baziliko.

Piščančje fileje počasi dušimo v poljubni omaki, tako bodo ostali sočni in mehki, tudi če jih ne pojemo takoj, ko so pripravljeni. Ravno nasprotno kot fileji na žaru, ki postanejo pusti, če jih pustimo stati dlje časa.Omako pripravimo iz zelenjave ali gob, če želimo, da bo bolj izrazitega okusa, dodamo česen, kari, lahko tudi čili. Sicer pa so zrezki iz perutnine, če jim ne dodajamo veliko začimb, primerni za jedce, ki imajo radi blage okuse.