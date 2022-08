Recept: slivov kolač

Ker so slive sočne, so primerne za pripravo različnih kolačev, peciva iz biskvita ali krhkega testa, imenitne pa so tudi pogače iz kvašenega testa, ki jih pred peko prelijemo z razžvrkljano kislo smetano. Obvezna poletna jed so tudi cmoki s slivami, ki jih praviloma pripravimo iz krompirjevega testa, če nimamo časa, pa lahko uberemo bližnjico in testo pripravimo le iz moke. Ker je z njimi veliko packanja, jih pripravimo v večji količini in zamrznemo.

Za 4 osebe: pol kg svežih sliv

350 g moke

1 pecilni prašek

1,5 dcl mleka

100 g sladkorja

1 vaniljev sladkor

4 jajca

200 g masla

1 limona Slive očistimo, operemo, razkoščičimo in razpolovimo. Maslo ogrejemo na sobno temperaturo, limonino lupino naribamo. V skledi zmešamo sladkor in vaniljev sladkor ter limonino lupinico, dodamo na koščke narezano maslo in vse skupaj penasto umešamo. Dodamo jajca in mešamo, dokler ne nastane rahla, penasta zmes. Moko presejemo in zmešamo s pecilnim praškom. Počasi dodajamo k jajčni masi in rahlo mešamo. Dolijemo še mleko in gladko premešamo. Pekač obložimo s papirjem za peko in vanj denemo testo, po vrhu razporedimo slive s prerezano stranjo navzgor in pekač potisnemo v pečico, ki smo jo ogreli na 180 stopinj Celzija. Pečemo približno pol ure. Preden ga razrežemo, kolač nekoliko ohladimo.