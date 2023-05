Recept: slastni cmoki

Za 4 osebe:

800 g krompirja (čim bolj enake velikosti)

1 kg sliv

250 g moke (pol ostre, pol gladke)

2 jajci

100 g drobtin

sol, olje, cimet

sladkor v prahu

Slive operemo in osušimo, razpolovimo, da se polovice še držijo skupaj, in odstranimo koščice. Moko stresemo v skledo, dodamo sol in premešamo. Krompir operemo in celega skuhamo v slani vodi. Kuhanega odcedimo in olupimo še vročega. Drobno ga narežemo ali, še bolje, naribamo, dodamo jajca in moko in zgnetemo v gladko testo. Po potrebi dodajamo moko, testo se mora lepo ločiti od prstov. Pomokamo delovno površino in na njej razvaljamo testo, približno na pol centimetra debelo. Razrežemo ga na kvadratke, velikost naj bo odvisna od velikosti sliv. Na vsak kvadrat damo po eno slivo in z rokami oblikujemo cmoke. Ob robovih jih dobro stisnemo, da med kuhanjem ne bodo razpadli. V velikem loncu zavremo slano vodo in vanjo polagamo cmoke. Kuhamo na majhnem ognju, dokler cmoki ne priplavajo na površje. Medtem v ponvi segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo drobtine. Kuhane cmoke poberemo iz vode, naložimo na krožnike, prelijemo z drobtinami in potresemo s sladkorjem v prahu.