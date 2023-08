Recept: slastne bele kroglice

Za 4 osebe:

400 g kokosove moke

400 g sladkorja

500 g mleka v prahu

250 g masla

100 oluščenih blanširanih mandljev

2 dl vode

V lonec zlijemo vodo in vanjo stresemo sladkor. Ko zavre, dodamo maslo in mešamo, da se razpusti. Dodamo mleko v prahu in 300 g kokosove moke in dobro premešamo, da dobimo gladko zmes brez grudic. Ko se masa ohladi, iz nje oblikujemo kroglice in v vsako vstavimo en mandelj. Povaljamo v kokosovi moki in zlagamo na pladenj, na katerega smo položili peki papir. Postavimo v hladilnik za najmanj eno uro.