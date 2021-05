Recept: slasten sladoled

Za 4 osebe:



2 dcl mleka

2 dcl sladke smetane

150 g jagod

2 rumenjaka

50 g sladkorja



Rumenjak penasto umešamo s sladkorjem, dodamo mleko, premešamo in zlijemo v kozico. Med mešanjem segrevamo, dokler zmes ne zavre, in odstavimo. Ohladimo na sobno temperaturo in postavimo v hladilnik za od dve do tri ure. Dobro ohlajeno zlijemo v mešalnik, dodamo sladko smetano in narezane jagode ter zmeljemo v enakomerno zmes. Nalijemo v večjo posodo ali v skodelice in postavimo v zamrzovalnik. Med zamrzovanjem enkrat ali dvakrat premešamo, da bo ostal mehek in rahel. Če imamo napravo za sladoled, pa zmes prelijemo vanj in pripravimo sladoled po navodilih. Postrežemo s svežimi jagodami in okrasimo z lističi melise.

Priprava domačega sladoleda je precej preprosta, zahteva le dovolj časa. Če imamo napravo, pa je zadeva seveda še lažja. Sladoled lahko pripravimo na mlečni osnovi, tako sadnega kot vaniljevega ali čokoladnega, lahko pa uporabimo samo sadje.Pomembno je, da ga med zamrzovanjem nekajkrat premešamo, tako ga bomo zmehčali in preprečili, da bi se v masi tvorili kristali. Preden ga postrežemo, ga po želji prelijemo s sadnim sirupom.