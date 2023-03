Recept: sladkulca

Ko je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske pred nekaj leti raziskovala, kaj so tod jedli v preteklosti, so o sladkulcah zapisali, da »so se v Kropi pekle po letu 1950 v vaški pekarni (hišno ime Pri peku oziroma, kot so pogovorno rekli domačini, Par pék). V pekarni so pekli bele in črne štruce, žemlje, od sladkega tudi rogljičke.

Nekoč so ob praznikih gospodinje doma zamesile testo za kruh ali potico in jih v peharjih nosile v pekarno peči. Sladke priboljške iz pekarne so dobili tudi otroci, če so bili pridni pri vsakdanjih opravilih, na primer pri nošenju drv.« Sladkulce so po receptu Urške Avsenik, ki z možem že 35 let vodi kroparsko Gostilno pri Jarmu.