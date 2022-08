Recept: sladka paradižnikova solata

Sladka paradižnikova solata, ki jo postrežejo na Kanarskih otokih, kjer je doma palmov sirup, je imeniten primer jedi, v kateri drzno mešamo na videz nezdružljive okuse in sestavine. Morda smo že malce naveličani klasičnih solat, zato preizkusimo nove kombinacije, naj bodo še tako nenavadne. Solato postrežemo kot prilogo ali samostojno jed, saj ne potrebuje nobene spremljave. Morda bo komu odveč sirup, ki je močno sladak, nikakor pa ne izpustimo datljev. Lahko jih nadomestimo z drugim suhim sadjem, na primer rozinami ali marelicami, namesto orehov pa uporabimo druge oreške, na primer mandlje.

Za 4 osebe:

8 srednje velikih ne prezrelih paradižnikov

200 g mehkega sira

2 skodelici orehov

2 skodelici datljev

1 skodelica palmovega ali javorovega sirupa

bazilika

Paradižnik operemo in narežemo na pol centimetra debele kolobarje. Mehki sir narežemo na kocke, datlje izkoščičimo in narežemo na pol centimetra velike koščke. Rezine paradižnika zložimo na krožnike in enakomerno potresemo z datlji, sirom in orehi. Prelijemo s palmovim ali javorovim sirupom in potresemo z zdrobljeno baziliko.