Recept: sladice brez pečice

Poleti se kuharska pravila postavijo na glavo. Dolgotrajno zimsko brbotanje juhe na štedilniku in priprava vsakovrstnih jedi v pečici se umaknejo preprostim, lahkim in svežim jedem. Poleg tega da se izogibamo težkim, mastnim živilom, jih poskušamo pripraviti v čim krajšem času in tako, da kar se da skrajšamo čas kuhanja.



Podobno kot za mesne, zelenjavne in druge slane jedi velja tudi za sladice. Poleti namesto nasitne, težke torte iz biskvita in krepke čokoladno-maslene kreme raje pripravimo sočno sadno torto, za katero podlago pripravimo iz navadnih keksov. Primerni so enostavni piškoti, masleni, lahko uporabimo tudi na primer čokoladne. Piškote zdrobimo ali zmeljemo v blenderju in zmešamo s stopljenim maslom, da dobimo kompaktno zmes. Model za torte obložimo s peki papirjem in nanj enakomerno razporedimo podlago iz piškotov. Nanjo naložimo poljubno kremo oziroma nadev, lepo oblikujemo in postavimo v hladilnik za nekaj ur. Za torte in druge sladice pripravimo lahke kreme, na primer iz jogurta in stepene sladke smetane. Da bo krema kompaktna, ji dodamo želatino, podobno kot na primer klasični panakoti, ki jo pripravimo s segrevanjem sestavin. Želatino lahko raztopimo tudi v vroči ali celo hladni vodi in bo prav tako služila svojemu namenu.



V poletne kreme se imenitno poda sadje, najbolje sveže, ki ga je v tem času povsod v izobilju. Priljubljene so kreme iz jagod in drugega jagodičja, pripravimo jih lahko iz breskev, marelic in drugega sadja, ki ga imamo na voljo. Kremaste sladice lahko privlačno postrežemo v steklenih kozarcih, pri tem v plasteh naložimo kremo, smetano, jogurt pa tudi podlago iz zdrobljenih piškotov.



Pravzaprav lahko iz podobnih sestavin v različnih variacijah pripravimo torte, kolače, sladice v lončkih in strjenke ter različne presne kroglice. Dodajamo jim sveže sadje, drobno jagodičje kar celo, večje sadeže pa narezane na koščke. Najbolj bodo okusne, če jih dobro ohladimo, v hladilniku naj stojijo vsaj uro ali dve, seveda pa jih brez skrbi pripravimo dan vnaprej. K poletnim sladicam se imenitno poda sladoled, okrasimo pa jih s stepeno smetano, prelijemo s sadnimi ali zeliščnimi sirupi in potresemo s sladkimi pisanimi posipi.

