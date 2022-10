Recept: sladica na žlico, ki dvigne razpoloženje – tiramisu

Pripravimo nekaj, kar dvigne razpoloženje, in to je kava. Morda je tako razmišljal tudi slaščičar, ki je ustvaril kavno sladico tiramisu, v italijanščini »dvigni me«. Imel je slab dan, nastala pa je ena najbolj znanih sladic vseh časov. Predstavljam si, kako je nadrobil piškote, jih prelil z močnim espresom, dodal malo sladke kreme in vse posipal s kakavom. Kaj če se mu je zdela sladica nekam ponesrečena in jo je pustil na kuhinjskem pultu? Naslednji dan jo je vseeno poskusil. In – vau – bila je odlična. Tako je v moji domišljiji nastal tiramisu, ne vem, kako je bilo v resnici, morala bi ga vprašati. Kreativnost me je vodila še naprej in nastal je veganski tiramisu, tokrat v naši kuhinji. Zakaj ne? Skoraj vse je možno veganizirati.

Tiramisu, krema, posipana s kakavom, nima dolge zgodovine. Recept je bil prvič zapisan leta 1980. Roberto Linguanotto, slaščičar iz severne Italije, ga je ustvaril v treviški restavraciji Le Beccherie. FOTO: Snezhana Kudryavtseva/Getty Images

V hladilniku naj stoji čez noč.

Vedno je zadrega, kadar je treba pripraviti sladico brez jajc, masla, smetane in mleka. Le redki, tudi profi kuharji, znajo pripraviti dobro sladico na rastlinski osnovi. Največkrat se vse konča pri presni torti, ki ni slaba, pa vendar. V knjigi Nekaj sladkega so zbrani veganski recepti za vse klasične sladice, biskvite, piškote, palačinke, pite in torte, sladice za praznike in čisto navadne za vsak dan. Prav pridejo, kadar je v družini kdo alergičen na laktozo ali jajca. Vedno več se jih odloča za prehrano na rastlinski osnovi iz zdravstvenih razlogov ali zaradi boljšega počutja. Seveda lahko še vedno uživate v klasičnih sladicah. Poskusite tale veganski tiramisu in povejte, ali ste že kdaj jedli boljšega.