Recept: skutni zavitek

Za 4 osebe:



100 g vlečenega testa

350 g skute

2 jajci

30 g sladkorja

sok polovice limone

maslo



Jajca razbijemo in ločimo beljake od rumenjakov. V skledi zmešamo rumenjake, sladkor in skuto ter limonov sok. Iz beljakov stepemo sneg in ga s kuhalnico previdno vmešamo v skuto. Testo na tanko razvaljamo na pomokanem prtu in ga pokapljamo s stopljenim maslom. Z roko ga enakomerno razmažemo po celotni površini. Po razvaljanem testu razporedimo skutni nadev. S pomočjo prta zvijemo v rolo in jo namestimo v pomaščen pekač. Premažemo s stopljenim maslom in pečemo približno 45 minut pri temperaturi 180 stopinj Celzija.

Osnovni skutni nadev za zavitek pripravimo tako, da zmešamo jajca in skuto, po želji dodamo sladkor. Če želimo, da bo nadev in s tem zavitek bolj rahel, rumenjake ločimo od beljakov in posebej naredimo sneg, ki ga previdno vmešamo v skuto. Preden ga potisnemo v pečico, zavitek premažemo z maslom, lahko pa tudi z beljakom.Tako bo skorja lepo zapečena in hrustljava, ne da bi se presušila. Nekaterim je všeč, če skuti primešamo namočene rozine, v vodi, rumu ali žganju. Najboljši bo, če ga postrežemo še toplega, pred tem pa ga potresemo s sladkorjem v prahu.