Recept: skutni cmoki

Za 4 osebe:

300 g albuminske skute

500 g svežih listov koprive

1 jajce

100 g moke

100 g parmezana

sol, poper, muškatni orešek



Liste koprive dobro operemo in stresemo v vrelo vodo. Pustimo dobro minuto in precedimo, potem še ožamemo z rokami. Stresemo jih na desko in sesekljamo čim bolj na drobno. V skledi gladko zmešamo albuminsko skuto in jajce. Solimo in popramo, potresemo z muškatnim oreškom, dodamo koprive in naribani parmezan ter dobro premešamo. Potresemo z moko in zamesimo homogeno testo. Pustimo stati pol ure, potem z žlico zajemamo testo in oblikujemo cmoke. Kuhamo v slanem kropu približno pet minut oziroma tako dolgo, da cmoki priplavajo na površje.

Skutni cmoki so lahka in okusna jed, ki jo pripravimo v številnih različicah. Dodajamo jim različno zelenjavo oziroma zelišča, za vezivo pa moko, zdrob ali krušne drobtine. V italijanskih cmokih, ki se imenujejo malfati, najdemo tudi naribani parmezan.Ponudimo jih s solato, prelijemo s praženimi drobtinami ali različnimi omakami, imenitna je denimo smetanova. K cmokom iz našega recepta Italijani radi ponudijo preprosto paradižnikovo omako.