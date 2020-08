Recept: školjke na buzaro

Za 4 osebe:



1,5 kg svežih klapavic

3 zreli paradižniki ali 1 konzerva pelatov

1 čebula

5 strokov česna

2 dl suhega belega vina

1 šopek svežega peteršilja

krušne drobtine

oljčno olje

1 limona

sol



Školjke očistimo in operemo, če najdemo poškodovano ali odprto, jo brez pomisleka zavržemo. Stresemo v lonec hladne vode in pustimo stati pol ure. Medtem olupimo in drobno sesekljamo česen in čebulo. Paradižnik operemo in narežemo na koščke. Peteršilj operemo, osušimo in grobo nasekljamo. V loncu segrejemo olje ter na njem svetlo prepražimo čebulo. Dodamo česen, in ko zadiši, še paradižnik. Premešamo, solimo in dušimo nekaj minut. Zalijemo z vinom, in ko jed zavre, na majhnem ognju kuhamo nekaj minut, nato dodamo školjke. Dušimo toliko časa, da se te odprejo. Če se nam zdi omaka preredka, potresemo z žlico ali dvema krušnih drobtin. Pokapljamo z limonovim sokom, potresemo s peteršiljem in dobro premešamo. Preden postrežemo, naj stoji nekaj minut.

Buzara je omaka, v kateri pripravimo različne morske sadeže, njena osnova so oljčno olje, česen, čebula, belo vino in zelišča. Podobno omako najdemo v številnih kuhinjah sveta, buzara pa je dalmatinska.Nekatere različice so pripravljene s paradižnikom, ki omaki daje značilno rdečo barvo, dodamo ji lahko tudi pekoče začimbe, na primer feferone ali čili. V buzari lahko pripravimo vse morske sadeže, lignje, sipe, hobotnice, pa tudi ribe.