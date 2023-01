Recept: skleda dobre volje

Za 4 osebe:

200 g dimljenega lososa

300 g mlade špinače

2 avokada

200 g češnjevega paradižnika

4 žlice oljčnega olja

3 žlice jabolčnega kisa

1 žlica gorčice

sol, poper

Avokado prepolovimo, mu odstranimo koščico in lupino ter ga narežemo na manjše kocke. Paradižnik operemo in prepolovimo, špinačo operemo in dobro osušimo. Losos narežemo na manjše grižljaje. V skodelici zmešamo olje, kis, gorčico, sol in poper. Na krožnike porazdelimo špinačo, dodamo avokado, paradižnik in losos ter prelijemo s polivko.