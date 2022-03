Recept: široki rezanci z bobom

Za 4 osebe:

300 g širokih rezancev

200 g svežega boba

1 čebula

3 stroki česna

1 pest listov rdečega radiča

100 g slanine

1 skodelica smetane za kuhanje

sol, poper, olje

Česen in čebulo olupimo in sesekljamo. Bob skuhamo v slani vodi in odcedimo. V ponvi na malo olja z vseh strani popečemo koščke slanine. Preložimo v drugo posodo in na isti maščobi svetlo prepražimo česen in čebulo. Radič očistimo, operemo in posušimo in po potrebi narežemo. Stresemo na čebulo in dušimo, dokler ne oveni. Dodamo kuhan bob in smetano za kuhanje, solimo in popramo, premešamo in na majhnem ognju malce prevremo. Posebej v slani vodi skuhamo testenine, jih odcedimo, stresemo k zelenjavi in premešamo.