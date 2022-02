Recept: Sirnica

Za 4–6 oseb:

400 g moke, 1 jajce, 1 žlica droži, 1 žlička jabolčnega kisa, približno 2 dl vode, zravnana žlička soli

Nadev:

500 g skute, 1 dl kisle smetane, 2 jajci, sol

Dobro umesimo vse sestavine za testo. Biti mora gladko, ne zbito, če je preveč trdo, dodamo še malo vode. Iz dobro zgnetenega testa oblikujemo kepo in jo naoljimo. Položimo jo v posodo, pokrijemo s pokrovom in pustimo na sobni temperaturi vsaj dve uri. Za nadev zmešamo skuto, kislo smetano, jajci in sol. Testo preložimo na prt, ki smo ga narahlo posuli z ostro moko. Raztegnemo do velikosti velike pice, potem naoljimo in pustimo 10 minut. Zatem testo razvlečemo v večji krog. Odebeljene robove obrežemo. Samo na rob razporedimo nadev, ki ga razporejamo v krog. Testo, ki ni namazano, malo pokapamo z oljem. Začnemo zavijati, in sicer tako, da testo obdržimo v večjem krogu. Ko se začne trgati, zvijamo naprej, da dobimo zelo dolg, sklenjen zavitek. Na enem delu prerežemo, nato zavijemo kot polžka v večji okrogli pekač, ki smo ga premazali z oljem. Sirnico pokapamo z malo olja in pečemo 20–25 minut v pečici, ogreti na 190–200 stopinj Celzija. Zatem enakomerno premažemo z raztopljenim maslom (80 g) in pečemo še 5 ali 10 minut. Malo ohladimo, razrežemo in postrežemo.