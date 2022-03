Recept: sardele

Za 4 osebe:

800 g sardel

1 čebula

3 stroki česna

2 dl vina

1 dl kisa

olje

vejica rožmarina, lovor,

poper v zrnu

moka

Ribe očistimo, operemo in dobro osušimo s papirnato brisačo, tudi znotraj. V ponvi segrejemo olje, ribe z vseh strani povaljamo v moki in na hitro hrustljavo ocvremo, vmes enkrat obrnemo. Ocvrte naložimo v plitvo posodo, najbolje lončeno. Čebulo in česen olupimo in nasekljamo. Čebulo dušimo na olju, dokler ne postekleni, dodamo česen, in ko ta zadiši, zalijemo z vinom in kisom. Dodamo rožmarin, lovor in poper ter na hitro pokuhamo. Malo ohladimo in še toplo prelijemo po ribah. Ko se jed ohladi na sobno temperaturo, jo za nekaj ur postavimo v hladilnik.