Recept: Šampinjoni s sirom

Za 4 osebe:

0,5 kg šampinjonov

1 večja čebula

4 stroki česna

250 g modrega sira

olje

Sir narežemo na tanke rezine. Šampinjone očistimo in narežemo na ne pretanke lističe. Čebulo in česen olupimo in sesekljamo. V večji ponvi segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo, dodamo česen in premešamo. Dodamo šampinjone in jih med mešanjem dušimo na malo močnejšem ognju nekaj minut. Ko začnejo dobivati rjavo barvo, jih poravnamo po ponvi in po celotni površini nanje naložimo rezine sira. Pokrijemo s pokrovko in počakamo, da se raztopi. Postrežemo takoj, da sir ne postane gumijast.