Recept: sadež za užitek, zdravje in lepoto

Breskova pita



Za testo maslo narežemo na majhne koščke, ga skupaj z moko denemo v sekljalnik ali multipraktik in miksamo, dokler ni podobno drobtinam, Dodamo ščep soli, sladkor, rumenjake in limonino lupino ter miksamo, da se poveže v testo in nastane krogla. Odstranimo iz naprave, malo potlačimo v debelejši krog, ovijemo v folijo za živila in za eno uro postavimo v hladilnik. Model za pite s premerom 24 cm namastimo in pomokamo. Testo na malo moke ali med dvema papirjema za peko razvaljamo v velikost modela, obložimo tudi stranice. Postavimo v hladilnik. Mandlje in sladkor sesekljamo v sekljalniku ali multipraktiku, dodamo na koščke narezano maslo in moko, miksamo, dokler ni podobno drobtinam, potem dodamo jajce in rumenjak, da dobimo mehko, kremasto zmes. Dodamo piškotke, ki smo jih malce zdrobili med prsti, in še enkrat na hitro zmeljemo. Ohladimo. Pečico segrejmo na 180 stopinj. Breskve položimo v vrelo vodo za nekaj trenutkov, potem prestavimo v skledo z mrzlo vodo. Olupimo, prepolovimo in odstranimo koščico. Posladkamo z dvema žlicama sladkorja in pustimo pet minut. Iz hladilnika vzamemo testo in kremo, jo enakomerno namažemo na testo, vanjo pa lepo razporedimo breskve. Pečemo 25 do 35 minut, da dobi zlato rjavo barvo in rob malce odstopa od modela. Potresemo s sladkorjem v prahu.

Piščančja nabodala



Če uporabimo lesene paličice za nabodala, jih za najmanj pet minut potopimo v vodo. Piščanca narežemo na kocke. Breskve operemo in osušimo, razpolovimo, odstranimo koščico, narežemo na kose. Naribamo limonino lupinico in iztisnemo sok; žlico soka prihranimo, preostanek pomešamo z lupinico in medom. Meso in breskve izmenjaje nabadamo na paličice, namažemo z mešanico limone in medu in pečemo na žaru 10 do 15 minut, večkrat obrnemo. Postrežemo z rižem.

Ledeni čaj



V kozico stresemo sladkor in 250 ml vode, počasi segrevamo, da se sladkor stopi. Štiri breskve očistimo, razpolovimo in narežemo na majhne koščke in dodamo sirupu, kuhamo, da se zmehčajo. Odstavimo s štedilnika, breskve pretlačimo z vilicami in pustimo stati eno uro. Sirup potem precedimo skozi sito v steklenico (v hladilniku bo zdržal teden dni). Čajne vrečke prelijemo z dvema litroma vrele vode, odstranimo po petih minutah. Ohladimo, potem pa postavimo v hladilnik. Dobro ohlajen čaj prelijemo v vrč, dodamo sirup in led in dobro premešamo. Preostalo breskev operemo in osušimo ter narežemo na tenke krhlje. Prelijemo v kozarce, v vsakega damo nekaj krhljev in okrasimo z meto.

Solata z modrim sirom



Solato očistimo, operemo in osušimo ter natrgamo na grižljaj velike kose. Breskve operemo, osušimo, razpolovimo in odstranimo koščico ter razrežemo na krhlje ter popečemo na žaru oziroma žar ponvi, da se malce zapečejo. Sir narežemo na manjše kose. Pripravimo preliv: pomešamo olje, med in limonov sok, solimo. V skledi nežno premešamo vse sestavine in jih razdelimo na servirne krožnike, prelijemo s prelivom in popramo z rdečim poprom. Postrežemo z opečenim kruhom.

Sezona aromatičnih, sočnih in slastnih breskev in nektarin je, uporabimo jih lahko na številne načine. Jemo same ali v kombinaciji z drugim sadjem (in smetano ter sladoledom), tudi kuhamo in pečemo jih, na sladko in slano, saj se sijajno ujamejo z mesom in različnimi vrstami sira. Iz zrelih sadežev skuhamo marmelado ali džem, pečemo krhke maslene pite, drobljence, zavitke, pa torte in tudi kremast sladoled lahko pripravimo. Ste že poskusili domači breskov ledeni čaj? Ali pa breskve z žara? Sadež prerežemo na pol, odstranimo koščico, premažemo z mešanico medu in oljčnega olja ter popečemo, postrežemo s kepico vaniljevega sladoleda. Preprosto, a slastno! Še toliko bolj, ker poznamo veliko pozitivnih učinkov uživanja breskev.