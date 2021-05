Recept: rumena pena

Za 4 osebe:



6 jajc

3 dl sladke smetane

1 dl konjaka

2,5 dl viskija

150 g sladkorja

1 žlička mletega muškatnega oreška



Jajca razbijemo, ločimo rumenjake in beljake. Rumenjake penasto umešamo s sladkorjem ter z viskijem in konjakom, ki ju počasi dolivamo med mešanjem. Stepeno zmes postavimo v hladilnik. Iz beljakov, ki naj bodo prav tako ohlajeni, stepemo čvrst sneg, prav tako smetano. Sneg počasi, s kuhalnico vmešamo v peno iz rumenjakov, potresemo z muškatnim oreškom in dodamo še smetano. Previdno premešamo in razdelimo v steklene kozarce. Po potrebi še ohladimo in postrežemo.

Kadar pripravljamo jedi ali pijače iz surovih jajc, uporabimo res sveža in iz preverjene reje, da ne bi morda tvegali kakšne neprijetne okužbe, na primer s salmonelo. Rumenjak, penasto umešan s sladkorjem, je osnova za jajčne kreme ali likerje, ki jih obogatimo z različnimi dodatki.Da bo krema rahla in puhasta, v rumenjak vmešamo čvrst sneg, za boljši okus pa še smetano. K jajčni peni se dobro poda cimet, k likerju pa muškatni orešek, oboje lahko potresemo s fino mleto ali grobo naribano čokolado. Sladice ali pijače iz surovih jajc zaužijemo čim prej po pripravi.