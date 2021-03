Recept Rolanda Kolenka: ajdova zlejvanka

Za 4 osebe:



250 g ajdove moke za zlejvanke (oziroma 150–200 g ajdove moke in 50–100 g bele)

2 jajci

2–3 dl mleka

ščepec soli

In še:

košček masla ali malo olja

Nadev:

2 ali 3 žlice segretih ocvirkov

domače bučno olje

Vse sestavine za testo pomešamo, da dobimo malo gostejšo zmes kot za palačinke.



Pekač (lahko je tudi okrogel) premažemo z maslom ali oljem in ga na hitro segrejemo v pečici, ogreti na 220 stopinj Celzija.



Zmes enakomerno vlijemo v ogret pekač in pečemo toliko časa, da testo rahlo porjavi – 15 ali 20 minut.



»Prava zlejvanka mora biti pokapana z bučnim oljem in segretimi ocvirki. Če kdo ne mara teh dveh dodatkov, lahko poskusi sladko verzijo s skuto in kislo smetano. Tedaj skuto porazdelimo po še surovi zmesi, preden damo v pečico, in na koncu še toplo zlejvanko namažemo s kislo smetano. Sladkamo po okusu,« dve različici opiše Roland Kolenko.



Kot še doda prekmurski mlinar, toplo zlejvanko poljubno razrežemo – mi smo se tokrat odločili za kvadratke, lahko pa jo kot torto razrežete na kose.



Sommelierka Mira Šemić k tej jedi predlaga belo vino bolj polnega telesa in prijetne svežine, denimo, chardonnay, sivi pinot, viognier ...

od leta 2013 z ženov Gornji Bistrici, to je pri Črenšovcih in le nekaj kilometrov od Banovcev, vodi prekmursko Mlinarstvo Kolenko. Mlinarsko tradicijo, ki domačijo spremlja že od leta 1938, je nasledil od očeta. Kot rad pove, so vse surovine s »prekmurskih kmetij in so prav tako pridelane z ljubeznijo, do okolja in ljudi prijazne«. Na domačiji sta dva mlina – leseni iz leta 1948 je rezerviran za ekološko pridelana žita. Poleg moke iz redne in eko linije Mlinarstvo Kolenko ponuja še različne kaše, zdrobe ter bučna, lanena in sezamova semena pa še kaj bi se našlo. V novih časih Roland z ženo redno potuje po Sloveniji, saj izdelke po naročilu pripelje v različne dele naše domovine. Med enim od letošnjih obiskov Gorenjske nam je zaupal recept za ajdovo zlejvanko, ki ga objavljamo danes. Za to jed pripravi posebno mešanico ajdove in bele moke – ker je razmerje med vrstama moke strogo varovana skrivnost, bomo podali le okviren način, kako mešanico pripravimo doma.