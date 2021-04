Recept: rižota

Za 4 osebe:



1 skodelica riža

300 g piščančjega mesa

1 šopek špargljev

1 čebula

5 strokov česna

1 skodelica naribanega parmezana

rezina masla

1,5 dl suhega belega vina

olje, sol, poper



Čebulo in česen olupimo in drobno nasekljamo, šparglje očistimo in narežemo na koščke. Meso narežemo na koščke in ga stresemo v kozico na vroče olje. Med mešanjem pražimo nekaj minut, da se z vseh strani lepo zapeče. Dodamo čebulo in jo svetlo prepražimo. Dodamo še česen, in ko zadiši, v kozico stresemo riž. Premešamo, in ko postekleni, zalijemo z vinom. Pustimo, da povre, potem pa dodamo vročo vodo, toliko, da je jed pokrita. Solimo in popramo; ko tekočina povre, znova zalijemo z vročo vodo. Kuhamo približno 15 minut in dodamo šparglje, vršičke prihranimo. Po potrebi zalijemo z vodo in kuhamo, dokler ni riž ravno pravšnji. Primešamo vršičke špargljev, maslo in parmezan. Preden postrežemo, pustimo stati pet minut.

V rižoto s piščancem dodajamo različne vrste zelenjave, spomladi izkoristimo priložnost in posezimo po špargljh. Imenitno bodo dopolnili nežen okus piščančjih prsi, za zaokroženo celoto pa bo poskrbel parmezan.Tega lahko vmešamo v rižoto, ko je kuhana, in pustimo malo stati, preden jed postrežemo, lahko pa ga potresemo po vrhu, ko jo že razdelimo na krožnike.