Recept: rižota z rdečo peso

Za 4 osebe:

1 skodelica riža

3 gomolji rdeče pese

1 večja čebula

3 stroki česna

sol, poper, kumina v prahu

olje

nekaj listov rukole

200 g fete ali gorgonzole

Rdečo peso dobro operemo in skuhamo. Ohladimo, olupimo in drobno naribamo. Česen in čebulo olupimo in nasekljamo. V kozici svetlo prepražimo čebulo, dodamo še česen, in ko ta zadiši, dodamo še riž. Premešamo, malce dušimo in zalijemo z vodo, da je jed pokrita. Solimo in popramo in dodamo kumino. Na majhnem ognju kuhamo, dokler tekočina ne povre, in ponovno zalijemo. Dodamo še rdečo peso in kuhamo, dokler riž ni primerno mehak. Po potrebi še zalijemo z vodo. Preden postrežemo, naj rižota stoji nekaj minut. Razdelimo na krožnike, potresemo z narezanim ali nadrobljenim sirom in okrasimo z listi rukole.