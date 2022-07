Recept: rižota z jurčki in jabolki

Za 4 osebe:

1 skodelica riža

2 jabolki

200 g jurčkov

1 čebula

3 stroki česna

2 dcl smetane za kuhanje

sol, poper, majaron, bazilika

jušna osnova

olje

Čebulo in česen olupimo in nasekljamo, gobe očistimo in narežemo na lističe. Jabolka operemo in prerežemo, odstranimo pečke in narežemo na krhlje. V kozici segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo in česen. Dodamo riž in dušimo, da postekleni. Dolijemo smetano in začinimo s soljo, poprom, baziliko in majaronom. Ko zavre, zalivamo z jušno osnovo in kuhamo, dokler se riž primerno ne zmehča. Medtem na žaru ali v ponvi popečemo jurčke in jabolka. Ko je rižota kuhana, jo razdelimo na krožnike, potresemo s popečenimi jurčki in obložimo z rezinami jabolk.