Recept: rižota z artičokami

Za 4 osebe:

1 skodelica riža

4 srednje velike artičoke

1 čebula

2 stroka česna

rezina masla

3–4 žlice naribanega parmezana

sol, origano, olje

jušna osnova

sveži peteršilj

Artičoke očistimo in narežemo na četrtine. Čebulo in česen olupimo in sesekljamo. V kozici segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo in česen. Dodamo artičoke in zalijemo z jušno osnovo, da je zelenjava pokrita. Na majhnem ognju kuhamo deset minut. Dodamo riž, solimo in začinimo z origanom. Na zmernem ognju kuhamo 15–20 minut in medtem zalivamo z jušno osnovo. Ko je riž mehak, vmešamo maslo in nariban parmezan ter potresemo s svežim sesekljanim peteršiljem.