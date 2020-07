Recept: rižota s tunino

Za 4 osebe:



1 velika skodelica riža

2 večji konzervi tunine

1 čebula

2 korenčka (rumen in rdeč)

3 stroki česna

1 žlica paradižnikove omake

olje, sol, poper, zeliščna mešanica



Čebulo in česen olupimo, nasekljamo in svetlo zarumenimo na olju. Korenje očistimo in narežemo na krogce ter stresemo k čebuli. Premešamo in dušimo par minut. Dodamo paradižnikovo omako, še malo dušimo in dodamo riž. Prepražimo in zalijemo z dvema skodelicama vode. Začinimo in pustimo, da zavre. Kuhamo na majhnem ognju, po potrebi dodamo še malo vode. Še preden je riž povsem kuhan, dodamo tunino iz konzerve, po želji dolijemo še malo olja iz konzerve. Premešamo, odstavimo, počakamo pet minut in postrežemo.

Konzervirana tunina vedno pride prav, uporabimo jo za krepke hladne solate iz kaše, testenin ali riža. A ne jemo le hladne, tudi topla je sijajna. Najbolj znana topla jed iz tuna v konzervi je omaka, pripravljena iz smetane ali paradižnikom, ki jo prelijemo po testeninah.Prav imenitna je tudi rižota s tunino iz konzerve, omako pa lahko pripravimo posebej in jo postrežemo z rižem. Ker konzervirane tunine ni treba kuhati, jo k rižoti dodamo na koncu, ko je riž že kuhan, v omaki pa jo prav tako le na hitro prevremo, da se pogreje.