Recept: če rižoti dodamo balzamični kis, bo dobila prav poseben okus

Za 4 osebe:

1 večja skodelica riža

500 g šampinjonov

1,5 dl balzamičnega kisa

1 dl suhega belega vina

2 čebuli

3 stroki česna

150 g parmezana v kosu

sol, poper

šopek peteršilja

Čebulo in česen olupimo in sesekljamo, gobe očistimo in narežemo na lističe. Balzamični kis zlijemo v lonček in ga kuhamo, dokler se ne zgosti. Čebulo in česen svetlo prepražimo in dodamo gobe. Pražimo pet minut, dodamo riž, zalijemo z vinom, premešamo in počakamo, da zavre. Zalijemo s skodelico vode ali jušne osnove, solimo in popramo. Pustimo počasi vreti in med kuhanjem dolivamo tekočino. Ko je riž kuhan, vendar še čvrst, dodamo zgoščen balzamični kis in dobro premešamo. Pustimo stati nekaj minut, potresemo z grobo naribanim sirom in sesekljanim peteršiljem ter postrežemo.