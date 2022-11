Recept: rižota

Za 4 osebe:

1 skodelica riža

1 glavica treviškega radiča

100 g naribanega parmezana

1 čebula

2 dcl rdečega vina

oljčno olje, sol, poper, maslo, sveži peteršilj

Čebulo olupimo in sesekljamo, radič očistimo in narežemo na koščke. Peteršilj operemo in sesekljamo. V ponvi segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo. Dodamo radič, premešamo in dušimo, dokler ne ovene. Zalijemo z vinom in potresemo s peteršiljem ter na majhnem ognju kuhamo, da tekočina povre. Dodamo riž, ki smo ga sprali pod tekočo vodo, solimo in popramo ter prilijemo vročo vodo, toliko, da je pokrit. Premešamo in kuhamo, dokler voda ne povre, in znova zalijemo, kuhamo, dokler se riž ne zmehča. Rahlo vmešamo maslo, razdelimo na krožnike in potresemo z naribanim parmezanom.