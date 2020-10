Recept: repna enolončnica

Za 4 osebe:



3 repe

3 korenčki

3 krompirji

1 čebula

3 stroki česna

1 žlica paradižnikove omake

1 klobasa za kuhanje

sol, poper, kumina v prahu

sveži peteršilj

olje



Zelenjavo očistimo in olupimo, česen in čebulo nasekljamo, korenje, repo in krompir narežemo na koščke. Klobaso narežemo. V loncu segrejemo olje in svetlo prepražimo čebulo in česen. Dodamo klobaso in dušimo deset minut, vmes večkrat rahlo premešamo. Dodamo narezano zelenjavo in paradižnikovo omako ter začinimo. Premešamo, dušimo nekaj minut in zalijemo z vodo. Kuhamo na srednjem ognju, tako da rahlo vre, dokler se zelenjava ne zmehča. Potresemo s svežim sesekljanim peteršiljem.

Repno enolončnico ponudimo kot juho, za malico ali kar kot glavno jed, če je zraven še kos kruha. V njej lahko skuhamo meso katere koli vrste, najboljše je goveje ali svinjsko, lahko poskusimo tudi s perutnino. Poseben okus bo seveda dalo prekajeno suho meso ali mesnine.Okusna je tudi brezmesna različica, v tem primeru lahko dodamo pest ali dve čičerike ali fižola v zrnju. Če želimo, da bo imela okus po babičini kuhinji, jo zabelimo s prežganjem. Čeprav to ni več moderno in velja za nezdravo, tu in tam ne bo greh.