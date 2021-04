Recept: regrat z jajci

Za 4 osebe:



8 jajc

8 rezin slanine

1 skleda regrata

3 stroki česna

olje, sol, poper

1 limona



Regrat očistimo, narežemo in temeljito operemo v več vodah. Stresemo ga v cedilo in čim bolj osušimo. Česen olupimo in stremo ali res drobno nasekljamo. Zmešamo ga z malo olja in limonovim sokom. Regrat razdelimo na krožnike in nanj razporedimo česnov preliv. V ponvi segrejemo malo olja in na njem popečemo slanino. Na po dve rezini slanine ubijemo po dve jajci in spečemo na oko. Položimo na krožnike z regratom, po okusu solimo in popramo ter postrežemo s kosom polnozrnatega ali črnega kruha.

Regrat v tradicionalni solati pogosto kombiniramo z na koščke narezano popečeno slanino ali stopljenimi ocvirki, tudi s šunko, saj ga uživamo ravno okoli velike noči. Seveda je odličen tudi brez mesnih dodatkov, zgolj z jajci, ali pa v veganski različici, s fižolom ali krompirjem. Namesto kisa lahko uporabimo limonov sok.Regrat je solata, ki z zgoraj naštetimi dodatki predstavlja tudi samostojen krepak obrok, lahko pa je seveda spremljava drugim jedem. Kombiniramo ga lahko z drugimi solatnicami, na primer radičem, ali pomladnimi divje rastočimi rastlinami, kot so mlade koprive.