Recept: regrat z jajci in slanino

Za 4 osebe:

1 skleda regrata

8 jajc

8 rezin slanine

olje, jabolčni kis

sol, poper

Regrat dobro očistimo, operemo in temeljito posušimo. Razdelimo na štiri krožnike. V kozici segrejemo olje in kis, solimo in popramo ter premešamo. Nekoliko ohladimo in s tekočino prelijemo regrat. V ponvi na vročem olju z obeh strani popečemo slanino in na njej spečemo jajca na oko. Na vsak krožnik damo po dve rezini slanine in dve jajci. Po potrebi solimo in popramo. Postrežemo s črnim kruhom.