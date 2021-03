Recept: rdeči pesto

Za 4 osebe:

200 g posušenih paradižnikov

150 g parmezana

4 stroki česna

1 pest listov bazilike

1 skodelica pinjol

1 šopek peteršilja

sol, poper

oljčno olje

Pinjole nekaj minut med mešanjem pražimo v ponvi brez maščobe. Paradižnik namočimo v vodi za vsaj pol ure. Precedimo in drobno narežemo ter stresemo v blender. Parmezan naribamo, česen, peteršilj in baziliko sesekljamo in dodamo k paradižniku. Solimo in popramo, dodamo pinjole ter dolijemo oljčno olje. V blenderju zmeljemo v gosto, kompaktno zmes. Po potrebi dolijemo olje. Uporabimo lahko tudi v olju vložene posušene paradižnike, v tem primeru jih ne namakamo in ne potrebujemo dodatnega olja.

Pravi italijanski pesto je pripravljen iz sveže bazilike, vendar ga lahko pripravimo tudi iz drugih zelišč ali vrst zelenjave, na primer iz posušenega paradižnika. Obvezna sestavina je parmezan, nepogrešljiv je tudi česen, za mazljivost omake poskrbi oljčno olje.Pesto so včasih pripravljali v terilniku, v času, ko se nam vselej mudi, pa ga zmeljemo v mešalniku oziroma blenderju. Pri tem je treba paziti, da bo pasta ravno prav gosta, mazljiva in se bo lepo vmešala v testenine. Pesto lahko pripravimo vnaprej, spravimo ga v dobro zaprte kozarce in hranimo v hladilniku.