Recept: pustni krofi

Sestavine

1 kg namenske moke za krofe,

9 dag kvasa,

½ mleka,

7 rumenjakov,

7 dag sladkorja,

zavojček vaniljevega sladkorja,

1 dl ruma,

1 dl olja,

1 majhno žličko soli,

lupino ene limone.

Rumenjake stepemo ter postopoma dodamo sladkor in vaniljev sladkor, da masa naraste in postane gladko penasta. Postopoma dodamo olje in rum. V skledo stresemo moko in naredimo na sredini jamico; v posodico nadrobimo kvas, mu dodamo žličko sladkorja ter polovico mlačnega mleka in vlijemo k moki, v jamico. Dodamo še sol, naribano limonino lupino in preostanek mleka ter rumenjake. Mešamo približno 15 minut, ko je masa pripravljena na oblikovanje. Da bodo vsi krofi enaki ter lepo oblikovani, vsakega posebej stehtamo, naj bodo enako težki (med 7 in 12 dag). Nato jih pustimo vzhajati vsaj 20–40 minut. V lonec nalijemo olje ter počasi segrevamo. Krofe pečemo na obeh straneh do zlatorumene barve. Na koncu jih napolnimo z marmelado ter posladkamo s sladkorjem v prahu.