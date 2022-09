Recept: praženi rezanci z rižem

V pisani turški kulinariki najdemo tudi recepte, ki slovenski kuhinji niso znani. Popečenih rezancev oziroma testenin nismo vajeni, a so prav posebnega okusa, v kombinaciji s popečenim rižem pa naravnost slastni. Ponudimo jih ob mesu ali samostojno. Priprava je enostavna in hitra. Pokusite, ne bo vam žal.

Sestavine za Tel Şehriyeli Pilav

2 skodelici riža

pol skodelice tankih rezancev (za juho)

50 g masla

3 žlice olja

1 čajna žlička soli

1 kozarec piščančje juhe (200 ml)

2,5 kozarca tople vode (500 ml)

Rezance popražimo do rjave barve. FOTO: Splet

Priprava

1. Riž namakamo v topli in slani 20 minut.

2. Po 20 minutah ga večkrat operemo, da ostane brez škroba.

3. V globoki ponvi segrejemo 3 žlice olja in dodamo pol skodelice rezancev. Na zmernem ognju, med mešanjem, pražimo rezance, da porjavijo.

4. Ko so dovolj temni, v ponev dodamo odcejen riž in pražimo nekaj minut.

5. Dodamo 50 gramov masla, 1 čajno žličko soli, 1 kozarec piščančje juhe (lahko iz kocke) in 2,5 kozarca tople vode ter pokrijemo ponev.

6. Kuhamo na močnem ognju, da zavre, nato zmanjšamo in kuhamo, da vsa tekočina povre.

7. Ko je kuhano, pokrijemo s papirnato brisačo in pustimo počivati ​​približno 10 minut.

Riž z rezanci je pripravljen za postrežbo.

Afiyet olsun (dober tek)!