Recept: porov quiche

Za 4 osebe:

250 g moke

150 g masla

sol, voda

Nadev:

2 večja pora

3 stroki česna

3 jajca

2,5 dcl sladke smetane

1,5 dcl belega vina

sol, poper, muškatni orešek, kumina

oljčno olje

Moko presejemo v skledo, dodamo narezano maslo, solimo in premešamo. Počasi dolivamo vodo, dobrega pol decilitra, in zgnetemo gladko testo. Pustimo počivati pol ure. Potem ga razvaljamo in položimo v okrogel namaščen pekač, tako da ob straneh gleda čez rob. Por očistimo in narežemo na kolobarje, česen olupimo in stremo. Por stresemo v ponev, v kateri smo segreli olje, in ga dušimo nekaj minut. Dodamo česen, začinimo s soljo, poprom, muškatnim oreškom in kumino ter zalijemo z vinom. Na srednjem ognju dušimo, dokler por ne oveni. V skledi razžvrkljamo jajca in sladko smetano. Por nekoliko ohladimo in zmešamo s smetano. Nadev enakomerno porazdelimo po testu in zavihamo robove. Pečemo na 200 stopinj približno 45 minut oziroma dokler se testo ne zapeče.