Recept: popoln marelični užitek

FOTO: Špela Ankele

Biskvit z marelicami



Jajca penasto umešamo s sladkorjem in vaniljevim sladkorjem. Nastati mora gosta, svetlo rumena zmes.



Potem zmanjšamo hitrost mešalnika in v jajčno zmes vlijemo olje, pomešano z jogurtom.



Nazadnje vmešamo še moko, ki smo ji dodali pecilni prašek.



Maso vlijemo v manjši namaščen pekač, povrh razporedimo na koščke narezane marelice.



Pečemo 40 ali 45 minut v pečici, ogreti na 175 stopinj Celzija. Z zobotrebcem preverimo, ali je pečeno – če je zobotrebec suh, potem ko ga potegnemo iz peciva, bi moral biti naš biskvit nared.

Marelična rulada



Iz beljakov naredimo trd sneg, v katerega postopoma vmešamo sladkor, nato še rumenjake.



Mešalnik odložimo in v zmes previdno vmešamo še moko. Ko nastane enakomerna masa, jo v višini enega centimetra razporedimo na pekač, obložen s papirjem za peko. Biskvit pečemo približno 10 ali 12 minut v pečici, ogreti na 210 stopinj Celzija.



Ko je biskvit pečen in malo ohlajen, previdno odstranimo papir za peko in biskvit zvijemo v rulado.



Popolnoma ohlajenega odvijemo, premažemo s stepeno sladko smetano in posujemo z marelicami. Znova zvijemo v rulado in damo v hladilnik, kjer naj počaka vsaj nekaj ur, da bomo rulado lažje rezali.

Marelična marmelada



Marelice operemo in jim odstranimo koščice. Postavimo jih v večji lonec in zmeljemo s paličnim mešalnikom. Pristavimo na ogenj, in ko zmes zavre, kuhamo 15 minut.



Nato dodamo sladkor – vsaj kilogram ali dva, odvisno pač od sladkosti marelic. Ko zavre, kuhamo še pet minut.



Zdaj dodamo še želin, zmešan z rumovim sladkorjem. Dobro premešamo in kuhamo še zadnjih pet minut.



Z vročo marmelado napolnimo segrete lončke, jih dobro zapremo in pokrijemo z odejo, pod njo naj marmelada počaka toliko časa, da se popolnoma ohladi.

Za češnjami pridejo na vrsto marelice. Pravzaprav gre te dni sezona marelic že h koncu, nam je ta teden pojasniliz Vedrijana v Goriških brdih: »Letošnja letina marelic je pri nas pol manjša kot sicer. Zakaj je to tako, ne morem z gotovostjo reči. Morda je kriva pozeba, morda to, da je bilo vreme bolj vlažno kot sicer. V naših sadovnjakih so nekatere sorte marelic letos lepo dozorele in so polne, medtem ko so sorte drugih dreves prazne.«Kot je pojasnil, imajo v Sadjarstvu Jakončič približno 450 dreves, na katerih rastejo različne sorte marelic.Mi smo domače marelice pretopili v tri okuse: najprej je tu marmelada, ki marelice na varno spravi vse do prihodnje sezone, če seveda lončki že pred tem ne skopnijo iz shrambe.Naredili smo tudi marelično rulado s sladko smetano in tudi ta ne zahteva pretiranega kuharskega znanja, podobno pa bi lahko zapisali še za zadnji recept, biskvit z marelicami. Pri njem je čudovito to, da imamo sestavine zanj po navadi vedno doma, če pa marelic ta dan ni, pride prav tudi drugo sadje, denimo ribez, maline, robide ...