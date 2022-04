Recept: popečena govedina z zelenjavo

Za 4 osebe:

600 g govejega mesa za zrezke, 1 šopek mlade čebule, 1 velika rdeča paprika, 1 velika rumena paprika, sojina omaka, olje, sol, poper, 1 žlička jedilnega škroba

Meso narežemo na trakove, solimo in popramo ter pokapljamo z oljem. Premešamo in pustimo stati. Čebulo očistimo in narežemo na pet centimetrov dolge trakove. Papriko očistimo, operemo in narežemo na koščke. V veliki ponvi ali voku segrejemo olje in nanj stresemo meso in ga popečemo, večkrat premešamo; naj se zapeče z vseh strani. Preložimo ga v drugo posodo in v isti ponvi na hitro prepražimo papriko in čebulo. Pokapljamo s sojino omako in prelijemo z jedilnim škrobom, ki smo ga gladko razmešali v vodi. Zavremo, dodamo meso in premešamo. Na majhnem ognju naj vre še nekaj minut.