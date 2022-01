Recept: Polpeti iz ajdove kaše

Za 4 osebe:

150 g ajdove kaše, 150 g šampinjonov, 1 čebula, 3 stroki česna, manjša čebula, 1 jajce, sol, poper, olje, timijan, kumina v prahu, peteršilj

Ajdovo kašo skuhamo v slani vodi in precedimo. Šampinjone očistimo, česen in čebulo olupimo in vsakega posebej na drobno sesekljamo. V ponvi segrejemo olje, nanj stresemo čebulo in jo svetlo prepražimo. Dodamo česen, počakamo, da zadiši, in potem še gobe. Premešamo in dušimo, dokler gobe ne spustijo vode in ta povre. Začinimo s timijanom, kumino in sesekljanim peteršiljem ter solimo in popramo. Dušimo še nekaj minut in ohladimo. Zmešamo z ohlajeno ajdovo kašo, dodamo jajce in temeljito premešamo. Pustimo stati deset minut; če je masa preredka, preveč mokra, ji dodamo malo moke ali krušnih drobtin ter premešamo. Oblikujemo polpete in jih naložimo na pekač, obložen s peki papirjem. V pečici pečemo dobrih dvajset minut na temperaturi do 200 stopinj.