Recept Polone Virnik Karničar: palačinke s skuto

Za 4 do 6 oseb:



Palačinke:

6 dl mleka

2 do 3 jajca

300 g moke

sol



Nadev:

500 g domače skute

100 g domače kisle smetane

2 jajci

ščep soli

1 zavitek vaniljevega sladkorja

malo sladkorja (po okusu)

po želji še rozine ali brusnice, namočene v rumu, lahko tudi v belem vinu ali jabolčnem soku (rozine pred uporabo operite s toplo vodo)



Preliv:

približno 2 dl sladke smetane



​In še:

malo maščobe (za peko palačink)

košček masla (za pekač)



Iz sestavin za palačinke naredimo gladko maso. Dobro segrejemo ponev. Rahlo jo namastimo, nanjo vlijemo približno eno zajemalko mase in jo s premikanjem ponve razporedimo do robov. Palačinko najprej zapečemo na eni strani, nato še na drugi.



Odlagamo jih na krožnik in pokrijemo s pokrovko, da ostanejo rahle in tople.

Vse sestavine za nadev dobro premešamo. Kuharica tedna predlaga, da izberemo domačo skuto, če te nimamo, kupimo v trgovini »tako bolj sočno, ampak mora biti strukturirana«.



Na vsako palačinko namažemo približno žlico nadeva, jo zvijemo v rolico in položimo v namaščen pekač.



Ko so palačinke lepo zložene, po vrhu prelijemo s sladko smetano in spečemo v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija – kakšnih 20 minut bo zadosti. »Naj ne bodo preveč zapečene, sicer postanejo suhe,« še svetuje.



Sommelierka Mira Šemić k tej jedi priporoča vino pozne trgatve, denimo chardonnay, rebula, laški rizling.

Brez pretiravanja lahko zapišemo, da jeodlična kuharica, ki na starodavni Šenkovi domačiji na Jezerskem, postavljeni pred več kot petsto leti, ohranja domače jedi. V njenem loncu se radi zavrtijo odlični po koroško pripravljeni ajdovi žganci z ajmohtom ali golaž s kruhovimi knedlji. Za posladek pripravi nepozabne buhtlje z domačo slivovo marmelado, v krušni peči pa rade volje zapeče prismodule, ki bi jim lahko rekli kar kmečke pice, saj krušno testo namaže s kislo smetano in posuje z ocvirki ali domačimi zelišči. A ne obvlada samo kuhalnice: že kot 18-letno dekle se je z(s katerim sta si pozneje ustvarila družino, skupaj pa na starodavni domačiji gradita tudi turistično zgodbo) povzpela na Mont Blanc. In še to: v žepu ima vsestranska Jezerjanka kar dve diplomi – eno z ekonomske fakultete, drugo pa je pozneje napisala na biotehniškem centru v Naklem.« Takole smo v Slovenske novice zapisali pred štirimi leti, in še danes drži. Novo pa je, da v teh spremenjenih razmerah Polona kuha po naročilu in za prevzem. Lačne njenih domačih jedi je ravno ta teden prosila, naj s seboj prinesejo embalažo, saj se trudijo na Šenkovi domačiji biti čim bolj ekološki. Pred kratkim je obudila star recept, saj je pekla palačinke s skuto. Navodila za pripravo te odlične, a že kar nekoliko pozabljene jedi je z veseljem zapisala za današnje Okuse.