Recept: polnjene paprike

Za 4 osebe:

500 g svežih jurčkov

1 čebula

4 paprike

3 stroki česna

1 majhna skodelica kuskusa

1 pest posušenega paradižnika

4 žlice naribanega parmezana

šopek peteršilja, timijan, sol, poper, oljčno olje

Čebulo in česen olupimo in sesekljamo, papriko po dolgem prerežemo na polovico in očistimo. Gobe očistimo in narežemo na lističe. Kuskus pripravimo po navodilih. Na vročem olju stekleno popražimo čebulo, dodamo gobe in strt česen in pražimo še pet minut. V skledi zmešamo nasekljan paradižnik in peteršilj, kuhan kuskus in gobe. Solimo in popramo ter potresemo s timijanom. Polovice paprik napolnimo z nadevom in položimo v pekač, ki smo ga obložili s peki papirjem. Pokrito s folijo pečemo na 200 stopinj 30 minut, potem folijo odstranimo, paprike potresemo z naribanim sirom in pečemo, dokler se sir ne raztopi, približno 10 minut.